Alanya’da 2 bisikletçi feci şekilde öldüler

Edinilen bilgiye göre; Okurcalar Mahallesi'nde marketten alış veriş yaptıktan sonra evlerine seyir halinde giden Faruk Tufan (25) ve Yunus Er(25), Antalya'dan Alanya İstikametine giden Onur Güzel'in kullandığı 07 LKV 76 plakalı kamyonetin iki bisikletli gence çarptı. Kazanın şiddetiyle bisikletli iki genç yola ve yolun dışına savrularak hayatlarını kaybettiler.