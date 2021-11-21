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Giriş Tarihi: 21.11.2021 22:56

Alanya'da 2 bisikletçi feci şekilde öldüler

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 2 bisikletçi feci şekilde öldüler

Antalya'nın Alanya İlçesi Okurcalar mahallesi'nde marketten alış veriş yaptıktan sonra evlerine seyir haline giden iki arkadaşa kamyonetin çarpması sonucunda olay yerinde yaşamlarını yitirdiler.

Edinilen bilgiye göre; Okurcalar Mahallesi'nde marketten alış veriş yaptıktan sonra evlerine seyir halinde giden Faruk Tufan (25) ve Yunus Er(25), Antalya'dan Alanya İstikametine giden Onur Güzel'in kullandığı 07 LKV 76 plakalı kamyonetin iki bisikletli gence çarptı. Kazanın şiddetiyle bisikletli iki genç yola ve yolun dışına savrularak hayatlarını kaybettiler.

Kamyonet sürücüsü Onur Güzel Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazada ölen iki bisikletli gençlerin cenazeleri Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alanya'da 2 bisikletçi feci şekilde öldüler
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