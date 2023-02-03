Alanya’da 2 çocuğunu öldüren babadan şok savunma: Nasıl yaptığımı bilmiyorum

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 21 Mayıs 2022 tarihinde sabah saat 08.30 sıralarında Saray Mahallesi, Güzelyalı Caddesi üzerindeki bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Ukraynalı kadın Yulha Navrotska'nın eşi Oleksıy cinnet getirerek çocuklarını bıçaklayarak öldürürken, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 6 yaşındaki kız çocuk Tetıana, ile 4 yaşındaki erkek kardeşi Kırıl Navrtska'nın hayatını kaybettiklerini belirledi. Öğretim üyesi ve ekonomi üzerinde ders veren baba Oleksiy Navrtska (38) ise polis tarafından gözaltına alındı. Anne Yulha Navrotska'nın da çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Baba Oleksiy Navrtska emniyette tercüman aracılıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.