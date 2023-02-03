Alanya’da 2 çocuğunu öldüren babadan şok savunma: Nasıl yaptığımı bilmiyorum

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan iddianamede 4 yaşındaki oğlu Kırıl ve 6 yaşındaki kızı Tetıana Navrtska'yı boğazlarından bıçaklayarak öldüren 38 yaşındaki baba Oleksıy altsoydan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan bugün ikinci defa hakim karşısına çıktı. Cani baba tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden mahkemeye SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Duruşmaya Navrtska'nın tercüman ve avukatı da katıldı.
Mahkemede tercüman aracılığı ile Navrtska'ya olayı hatırlayıp hatırlamadığı soruldu. Navrtska,"Nasıl yaptığımı bilmiyorum" dedi.
Mahkemede konuşan Navrtska'nın avukatı müvekkilinin 3 gün gözetim altında tutularak yeniden akıl sağlığı raporu verilmesi için Adli Tıp Kurumu 4. Dairesi'ne gönderilmesini talep etti.
TUTUKLULUĞUNA DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Oleksıy Navrtska'nın Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporunda akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildiğinden sanığa ait diğer eksik evrakların tamamlanması ve tutukluğunun devamına karar vererek üçüncü duruşmayı 28 Nisan tarihine erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, 21 Mayıs 2022 tarihinde sabah saat 08.30 sıralarında Saray Mahallesi, Güzelyalı Caddesi üzerindeki bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Ukraynalı kadın Yulha Navrotska'nın eşi Oleksıy cinnet getirerek çocuklarını bıçaklayarak öldürürken, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 6 yaşındaki kız çocuk Tetıana, ile 4 yaşındaki erkek kardeşi Kırıl Navrtska'nın hayatını kaybettiklerini belirledi. Öğretim üyesi ve ekonomi üzerinde ders veren baba Oleksiy Navrtska (38) ise polis tarafından gözaltına alındı. Anne Yulha Navrotska'nın da çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Baba Oleksiy Navrtska emniyette tercüman aracılıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.