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Giriş Tarihi: 9.2.2022 09:13 Son Güncelleme: 9.2.2022 09:21

Alanya’da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen ve jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 8 vatandaşın deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, gece saat 01.00'da Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde 8 Suriye uyruklu vatandaşı ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen A.T. (27) ve F.K.'yi (23) yakaladı. Yapılan aramalarda sahil kenarında tekne ele geçirildi. Kaçak göçmenler ve şüpheliler gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçısı 2 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 Suriye uyruklu göçmen ise işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Alanya’da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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