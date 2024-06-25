Alanya’da 2 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Alanya İlçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda ailesiyle birlikte otelde tatil yapan Ukrayna uyruklu A.B. (2) serinlemek için havuza girdi. A.B. bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler A.B'yi havuzdan çıkardı. Otel personelleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.