Alanya’da 2023 yılında 7 kişi öldürüldü

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 2023 yılında 5 kişi cinayete kurban giderken, motosikletli 2 yabancı uyruklu Ukraynalının parasını gasp etmesi sonucu kaçarken Ukraynalı tarafından aracıyla çarpması sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetmişlerdi.

ARKADAŞINI SATIRLA ÖLDÜRDÜ

İlk cinayet 8 Mart tarihinde Oba Mahallesinde meydana geldi. Şüpheli Özgür T. (30) Serhat Sadak (38) yaşadığı eve gelerek beraber içki içtikten sonra arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özgür T, Sadak'ı satırla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sadak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Özgür T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ KENDİSİ YÜZÜNDEN YARALANDI

Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde 14 Mart tarihinde tartıştığı arkadaşı Hüseyin Türkan'ı (19) av tüfeğiyle vurarak öldüren, kendisini de tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Sezer A. (21) yakalandıktan sonra tedavi altına alınmıştı. 11 Mayıs tarihinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulansla sedye üzerinde adliyeye getirildikten sonra ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

BEKÇİ PATRONUNU ÖLDÜRDÜ

Olay, 12 Nisan 2023 tarihinde Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'da müteahhitlik yapan Özgür Reisoğlu (48) ile inşaatta bekçilik yapan Eyüp B. (59) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp B. yanında getirdiği av tüfeğiyle, Reisoğlu'nu kasık bölgesinden yaraladı. Reisoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından. Sulh Ceza Hakimliği' nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ DOLABA SAKLADI

Alanya'da 3 Mayıs tarihinde annesi Fatma Sevinç'i (70) öldüren oğlu S. S (49) tutuklandı. Sevinç ifadesinde annesiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de bu tartışmanın şiddetinin arttığını belirterek, "Yüzüme birkaç tokat attı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak, bana 'ya sen ya ben' diyerek salladı. Bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Alanya Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinin ikinci katında oturan Fatma Sevinç'ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. 3 Mayıs'ta gelen polis, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma Sevinç'in battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu. Alanya Cumhuriyet Savcılığı ve Olay yeri İnceleme ekiplerince, Anne Sevinç'in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DÖVMECİYİ ÖLDÜRDÜ KAZA SÜSÜ VERDİ

Antalya'nın Bektaş Mahallesi'nde 14 Eylül akşam saatlerinde bir trafik kazası ihbarına sonucunda bölgeye giden polis ve itfaiye ekipleri, yoldan çıkarak uçuruma yuvalanan bir hafif ticari aracının arka koltuğunda bıçaklanmış bir ceset gördü. Olayından ardından bölgeye gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları incelemede cansız bedenin 23 yaşındaki Mustafa Turaç'a ait olduğunu belirledi.

Zanlı V.Y(38) Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesinde Mustafa Turaç'ı öldürdüğünü itiraf etmesi sonucunda adam öldürmek suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

UKRAYNALI 2 GASPÇIYI ÇARPARAK ÖLDÜRDÜ

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde 10 Kasım tarihinde Ukrayna vatandaşı Dmytro C. cipi ile Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi üzerinde bekleme yaptığı sırada Azarbeycan uyruklu Murat O. ve Elnur B. camını kırdıkları araçtaki 36 bin Avro paranın bulunduğu çantayı gasp ederek, motosiklet ile kaçtı. Aracıyla takip ettiği şüphelilerin bir el ateş ettiği Dmytro C. yaklaşık 300 metre takipten sonra motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dmytro C'yi gözaltına aldı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alanya nöbetçi mahkemece tutuklandı.