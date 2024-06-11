Antalya’da motosiklet faciası: 24 yaşındaki Deniz Micozkadıoğlu’ndan acı haber geldi!

Antalya'nın Alanya İlçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada N.E. (34) kontrolündeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Deniz Micozkadıoğlu (24) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Micozkadıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. N.E'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 24 yaşındaki Deniz Micozkadıoğlu'nın cenazesi öğle namazına müteakip Aşağıoba Mezarlığı'nda defnedildi.