Alanya’da 27 yaşındaki genç kaldığı odada ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otogar içerisindeki berberin üst katında yaşayan Ahmet Nergiz'den (27) haber alamayan arkadaşları kaldığı odaya girdiklerinde hareketsiz halde yatarken buldu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaldığı odada sahte içki bulunan gencin bundan dolayı yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. İncelemelerin ardından genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.