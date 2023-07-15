3 depremzedenin hayatını kaybettiği kazadaki sanık sürücünün yargılanmasına başlandı

Sanık avukatı İbrahim Yıldız da "Müvekkilimin kırmızı ışıkta geçtiğini gösteren herhangi bir görüntü yok. Bu bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Bu raporun Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi ve müvekkilimin tahliye edilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık T.E. ise kırmızı ışıkta geçmediğini ve suçsuz olduğunu iddia etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksik delillerin toplanması için duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.