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Giriş Tarihi: 14.7.2024 09:16

Alanya’da 35 yaşındaki doktor kalbine yenildi

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde Aile Hekimi olarak görev yapan 35 yaşındaki Dr. Uğur Aktaş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 35 yaşındaki doktor kalbine yenildi

Alanya Cikcilli Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak görev yapan 35 yaşındaki Dr. Uğur Aktaş evinde kalp krizi geçirdi. Aile tarafından çağırılan ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aktaş burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesinin yarın memleketi Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi.

ALANYA EAH'DEN TAZİYE MESAJI

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Alanya Cikcilli Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Uğur Aktaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımız Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Alanya’da 35 yaşındaki doktor kalbine yenildi
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