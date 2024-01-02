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Giriş Tarihi: 2.1.2024 13:03 Son Güncelleme: 2.1.2024 13:40

Alanya'da 36 kaçak turist sınır dışı edildi

Alanya'da yılbaşı gecesi düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran 'Mobil Göç Noktası' aracıyla yapılan kimlik kontrollerinde yasal kalış hakkı olmayan değişik ülkelerden toplam 36 kaçak turist sınır dışı edildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 36 kaçak turist sınır dışı edildi

Alanya'da yılbaşı gecesi düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen kişilerin kimlikleri kontrol edildi. Kimliğini ibraz edemeyen 36 yabancı turist kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası adı verilen araca davet edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılan 36 yabancı uyruklu kişinin yasal kalış hakkının olmadığı tespit edildi. 36 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderildi.

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Alanya'da 36 kaçak turist sınır dışı edildi
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