Alanya’da 4 caretta caretta ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Yeşilöz Mahallesindeki deniz kıyılarında, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan caretta carettalar yumurtlamak için sahile yaklaştıklarında balıkçı ağlarına takılarak ölüyor. Kaplumbağaların ağa takılması, ağdaki yada oltadaki balığı yemek için takılarak ölmesi durumu ortaya çıkıyor. Ağa takılan kaplumbağalar, en fazla yarım saat su altında nefessiz kalabiliyor. Hareket etmeden kaldığı için sonrasında ne yazık ki boğulma gerçekleşiyor. Balıkçılar bilmeden onların ölümüne yol açabiliyorlar.Bu nedenle hayvanseverler onlardan daha dikkatli olmaları konusunda ricada bulunuyor.

'ÖLÜ CARETTA CARETTA'LAR SAHİLE VURDU'

Alanya'da geçtiğimiz hafat sonu sabah saatlerinde Yeşilöz ve Keşefli sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında üzüntüye boğulmuştu. Boğazına bir nesne takıldığı için öldüğü düşünülen ve kafası koparılmış olarak bulunan iki deniz kaplumbağası vatandaşların objektiflerine yansımıştı. Vatandaşlar,ağlarla balıkçılık yapan vatandaşlara uyarıda bulundu. Hayvansever vatandaşlar nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz kaplumbağalarının, ağlara takıldıktan sonra balıkçılar tarafından hızla çekilerek ölüme sebebiyet verdiklerini söylemişti. Vatandaşlar, "Ağlarını değil kaplumbağaları kurtarsınlar" diyerek tepki göstermişti.

SAHİLDE KAFASI KOPARILMIŞ BULUNDU

Bu sabah saatlerinde ise Yeşilöz sahilinde yine kafası koparılmış bir deniz kaplumbağası bulundu. Hayvanseverler, objektifilerine yansıttıkları acı tablo karşısında, yeniden vatandaşlardan ricada bulundu. Hayvanseverler, "Gün geçmiyor ki öldürülmüş bir deniz kaplumbağası daha bulunmasın. Nesli tükenen bu hayvanları korumamız gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım. Bu ricamız özellikle balıkçılara. Lütfen ağ atarken dikkat etsinler." diye konuştu.