Alanya’da 5 çocuk hırsız tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler sahildeki büfelerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.
Hırsızlık ekipleri büfelerden hırsızlık yaptığı tespit edilen yaşları 18 yaşından küçük olan 5 erkek çocuğu ikametgahlarında yakaladı.
Hırsızlık şüphelisi 5 çocuk, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Çocuklar, avukatları aracılığı ile ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkemece açıktan hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.