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Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:18 Son Güncelleme: 29.12.2021 09:29

Alanya'da 5 çocuk hırsız tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 5 çocuk hırsız tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sahildeki büfelerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan yaşları 18 yaşından küçük olan 5 erkek çocuk, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler sahildeki büfelerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Hırsızlık ekipleri büfelerden hırsızlık yaptığı tespit edilen yaşları 18 yaşından küçük olan 5 erkek çocuğu ikametgahlarında yakaladı.

Hırsızlık şüphelisi 5 çocuk, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Çocuklar, avukatları aracılığı ile ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkemece açıktan hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya'da 5 çocuk hırsız tutuklandı
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