Alanya’da 5. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alanya'nın Küçük hasbahçe Mahallesi, Enişdibi Caddesi'nde bulunan bir inşaatta olay meydana geldi. İnşaatta Erdal Özdemir (48) bir anlık dikkatsizlik sonucu 5'inci kattan toprak zemine düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Özdemir burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.