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Giriş Tarihi: 11.10.2024 15:21 Son Güncelleme: 11.10.2024 15:28

Alanya’da 5. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alanya’da inşaatta çalışan işçi bir anlık dikkatsizlik sonucu toprak zemine düşerek ağır yaralanan 48 yaşındaki Erdal Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 5. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alanya'nın Küçük hasbahçe Mahallesi, Enişdibi Caddesi'nde bulunan bir inşaatta olay meydana geldi. İnşaatta Erdal Özdemir (48) bir anlık dikkatsizlik sonucu 5'inci kattan toprak zemine düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Özdemir burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da 5. kattan düşen işçi hayatını kaybetti
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