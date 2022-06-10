Alanya’da 60 bin Euro ile kaçan emlakçı tutuklandı!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde emlakçılık yapan Murat Ş. piyasa değeri 1 milyon 106 bin Türk lirası olan daireyi satmak için anlaştığı Rusya vatandaşının parasını alıp kaçtı. Yakalanan emlakçı ifadesinde paralarla borçlarını ödediğini söyledi. Emniyetten adliyeye sevk edilen emlakçı tutuklandı.

Rus uyruklu bir kişiden piyasa değeri 1 milyon 106 bin Türk lirası olan daireyi satmak için 60 bin euro para alan emlakçı Murat Ş, Alanya Tapu Müdürlüğü önünde Rus ile birlikte ev sahibini beklemeye başladı. Bir süre sonra 60 bin euro'yu saymak istediğini söyleyen emlakçı Murat Ş, Rus'tan paraları alarak arabanın içine geçti. Park halindeki araca bindikten kısa süre sonra ise paralarla birlikte kaçtı.

Murat Ş'nin kaçtığını fark eden Rus, Alanya Tapu Müdürlüğü'nün yanında bulunan Saray Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Polis, Rus vatandaşını dolandıran şüpheli Murat Ş'nin kısa sürede kimlik bilgisini ve ikametini tespit edildi.

Şüpheli Murat Ş. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince evinde yakalandı. Saray Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli Murat Ş, verdiği ifadesinde 60 bin Euro parayla borçlarını ödediğini paradan geriye hiçbir şey kalmadığını söyledi.

Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra Alanya Adliyesi nöbetçi mahkemeye sevk edilen Murat Ş. tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.