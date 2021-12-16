Alanya’da 650 bin dolarlık vurgun yapan ‘Rus’ çetesi çökertildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Tepe Mahallesi'deki bir villada ikamet eden O. P. isimli kişiden lüks cip, 50 bin dolar, 600 TL ve D. A.'den toplamda piyasa değeri yaklaşık 500 bin dolar olan kripto para olarak bilinen 10 adet 'Bitcoin' ile 100 dolar gasp edilmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte çalıntı cipi park halinde bulurken, gaspçıların Rus uyruklu 12 kişilik çete olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş ekipleri şüphelilerden G.M., SA., C.M., R. K.'nin yurtdışına çıkış yaptığı I.B., K. U.'nun Antalya'da S. A., D. I.'nın İstanbul D. A.,F. K., S. R. ve A. P.'nin Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde Lüks dairede olduklarını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 5 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi yaklayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 çete üyesi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler diğer şüphelilerden yurt dışına çıkan 4 ve 2 şüphelileri yakalanması için çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi