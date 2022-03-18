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Giriş Tarihi: 18.3.2022 19:46 Son Güncelleme: 18.3.2022 19:47

Alanya’da 7 günde 37 şüpheli tutuklandı

Alanya’da 7 günde 37 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7 günde 42 şahsı yakaladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında 7 günde "kasten öldürme, hakaret, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, suç eşyasını satın alma, trafik güvenliğini ihlal etme, uyuşturucu madde kullanma' gibi çeşitli suçlardan aranan ve 1 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şahıs ise serbest bırakıldı.

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Alanya’da 7 günde 37 şüpheli tutuklandı
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