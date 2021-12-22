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Giriş Tarihi: 22.12.2021 14:03 Son Güncelleme: 22.12.2021 14:41

Alanya'da 74 yaşındaki adam muz serasında ölü bulundu!

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 74 yaşındaki adam muz serasında ölü bulundu!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Mahmutlar Mahallesi'nde dün akşam kendisine ait muz serasında çalışırken hayatını kaybeden 74 yaşındaki Ahmet Kısa otopsi yapılmak üzere Antalya'ya gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde dün kendisine ait muz serasına çalışmak için giden 74 yaşındaki Ahmet Kısa'dan haber alamayan yakınları dün akşam saat 21:00 sıralarında arıtma tesisi yanındaki muz bahçesine gitti. Kısa'nın yakınları, Kısa'yı yerde cansız halde yatarken buldu.

Ahmet Kısa için olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri Ahmet Kısa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ahmet Kısa'nın cenazesi belediye morguna kaldırıldı.

Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan ön otopsi sonrası Ahmet Kısa'nın cenazesi kesin ölüm sebebin anlaşılması için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Alanya'da 74 yaşındaki adam muz serasında ölü bulundu!
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