Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da 74 yaşındaki adamın öldüğü kazada sürücü tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.8.2023 19:00 Son Güncelleme: 10.8.2023 19:14

Alanya'da 74 yaşındaki adamın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde otomobilin çarptığı 74 yaşındaki Tevfik Genç’in hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsü tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 74 yaşındaki adamın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu Mehmet Çakır Kavşağı'nda dün akşam meydana gelen kazada, iddiaya göre yaya geçidinden geçmeye çalışan Tevfik Genç'e (74) R.Ö. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç, refüje savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Otomobil sürücü, gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü R.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş iddiası: Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı! İstanbul'daki o ilçeyi de açıkladı
Disney Plus Atatürk dizisini iptal etmişti: Hazal Kaya ve Birce Akalay'dan skandal açıklamalar!
Son dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşümde CHP hep karşımıza dikildi
Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı! CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı
Ne kadar LGBT, o kadar para
Apartta ölüm randevusu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Eyüpsultan'da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı
Sivas’a şehit ateşi düştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da 74 yaşındaki adamın öldüğü kazada sürücü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA