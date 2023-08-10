Alanya’da 74 yaşındaki adamın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu Mehmet Çakır Kavşağı'nda dün akşam meydana gelen kazada, iddiaya göre yaya geçidinden geçmeye çalışan Tevfik Genç'e (74) R.Ö. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç, refüje savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Otomobil sürücü, gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü R.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.