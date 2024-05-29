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Giriş Tarihi: 29.5.2024 11:18

Alanya'da acı olay: Üniversiteli Ceylan Demir hayatını kaybetti

Antalya Alanya'da üniversite öğrencisi Ceylan Demir (22), kaldığı yurtta ölü bulundu. Demir'in diyabet hastası olduğu, bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor...

İHA
Alanya’da acı olay: Üniversiteli Ceylan Demir hayatını kaybetti

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunda meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Ceylan Demir, sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulundu. Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekibi, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ceylan Demir'in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu, herhangi bir tedavi almadığı öğrenildi. Demir'in bu hastalığa bağlı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Alanya'da acı olay: Üniversiteli Ceylan Demir hayatını kaybetti
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