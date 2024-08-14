Alanya’da akıl almaz kaza; Anne ve kızı hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 Ağustos saat 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. Turizmci Emre Alıcı, eşi Esma Alıcı ve 1 yaşındaki kızları Fatma Ela Alıcı ile birlikte gezinti yapmak için evinde çıkarak safari araçlarına bindi. Aracın çalışmaması üzerine Emre Alıcı kontrol amaçlı araçtan indiği sırada el freni boşalan cip bir anda hareket etmeye başladı. Emre Alıcı'nın hareket halindeki cipi durdurma çabaları sonuç vermezken cip önce duvara çarptı, oradan da hızla yokuş aşağı geri giderek uçurumdan yuvarlandı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Uçurumdan hemen önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı durdurmaya çalıştığı araçtan düşerken, metrelerce yükseklikten inşaat malzemelerinin olduğu yere düşen araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı çocuk ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen minik Fatma Ela'da kurtarılamadı. Ölüm haberinin ardından olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Anne ve kızın cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Alanya'da yaşanan ve akıllara durgunluk veren kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın bir anda hareket etmeye başlaması, Emre Alıcı'nın aracı durdurmaya çalışması, araçtan düşmesi ve aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİPAŞA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Korkunç kazanın ardından anne Esma Alıcı ile kızı Fatma Eda Alıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gazipaşa ilçesinde toprağa verilecek.