Alanya’da alkol alan personel asansör boşluğuna düştü

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde olay meydana geldi. Konaklı'da bulunan bir otelde çalışan G.D. (37) yük taşımak amacıyla kullanılan etrafı açık asansöre geri geri yürüyerek binmek istediği sırada yaklaşık 2 metrelik yükseklikten boşluğa düşerek yaralandı. G.D'nin asansör boşluğuna düştüğünü gören otel personeli hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine otele sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. G.D. bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan G.D. doktorlar tarafından yapılan kontrolünün yoğun bakım ünitesine alındı. G.D'nin yapılan testinde 3.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.