Alanya’da Alman adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Alman uyruklu Siegfried Lothar Vogel'in (71) arkadaşı H.G. eve girdiğinde Vogel'in evin salonunda yerde hareketsiz olarak buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vogel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Alman adamın cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu Alanya Belediye Morgu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.