Alanya’da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken, kamyonet ise refüje çıktı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Toprak ile araçta bulunan Mehmet Karakoç (21), Abdullah Karakoç (25) ile ambulans şoförü Ersin Uysal, acil tıp teknisyenleri Filiz Güngör (27), Mustafa Güney (27) ve ambulanstaki acil hasta Arife Çağlayan yaralandı.