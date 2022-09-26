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Giriş Tarihi: 26.9.2022 13:26 Son Güncelleme: 26.9.2022 13:38

Alanya’da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralanmıştı. Ambulansın taşıdığı hasta kadın yaşamını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Antalya Kargıcak Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Ersin Uysal kontrolündeki hasta taşıyan ambulans ile Mustafa Toprak'ın kullandığı kamyonet ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken, kamyonet ise refüje çıktı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Toprak ile araçta bulunan Mehmet Karakoç (21), Abdullah Karakoç (25) ile ambulans şoförü Ersin Uysal, acil tıp teknisyenleri Filiz Güngör (27), Mustafa Güney (27) ve ambulanstaki acil hasta Arife Çağlayan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi, Durumu ağır olan Arife Çağlayan, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 59 yaşında yaşamını yitiren Çağlayan, Muz kent Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Alanya’da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
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