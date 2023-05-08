Alanya’da annesini öldüren zanlı tutuklandı

Alanya'da 3 Mayıs Çarşamba günü Hacet Mahallesi'nde aynı evde yaşadığı annesi Fatma S'yi (70) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan S.S.(49), dün Antalya'da polis tarafından yakalandı. İlçeye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.S. savcılıktaki ifadesinde annesiyle sürekli ayrıldığı 3 eşine söylediği belden aşağı küfürler ve sözler için tartıştıklarını söyledi. S.S., "Yine aynı sebeplerden dolayı tartışmaya başladık. Bu sırada benim yüzüme birkaç tokat attı. Daha sonra mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak benim odamın kapısının girişine geldi ve bana hitaben "ya sen ya ben" diyerek bıçağı salladı. Ben tam bu sırada elinden bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra ben o an şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Annem yere düştükten sonra onu odamdaki dolabın içerisine koyarak üzerini battaniye ile örttüm. O gece evde kaldıktan sonra sabah evden ayrıldım. Annemi öldürdüğüm için pişmanım" dedi. Öte yandan Fatma Sevinç'in cenazesi Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda defnedildi.

ANNESİNİ ÖLDÜREN SÜLEYMAN SEVİNÇ İFADESİ

Süleyman Sevinç, "Çlen Fatma Sevinç benim öz annem olur. Ümit Sevinç ise öz kardeşim olur. Ben ailevi problemler nedeniyle üçüncü eşimden ayrı yaşamaktaydım. Bu nedenle annem Fatma ile yaklaşık 8 yıldır birlikte yaşamaktayız. Ben 3 evlilik yaptım. Her evliliğimde annem sürekli olarak bana karşı çıktı ve eşlerime sürekli orospu kelimesini söylüyordu. Bu nedenle son eşimden de annemden dolayı ayrıldım.

Benim babam 31 Aralık 2022 günü vefat etti. Babamın vefatından beri annem sürekli olarak benim üzerime gelmekteydi. Babamı benim öldürdüğümü söylüyor, aynı zamanda son eşimin de başka insanlarla birlikte olduğu belirterek uygunsuz ithamlarda bulunuyordu. Bu yüzden son 15 gündür tartışmalarımız şiddetlenmişti. En son 2 Mayıs günü gece 00.30-01:30 sıralarında annem Fatma Sevinç ile ikamette bulunduğumuz sırada yine bu sebeplerden ötürü tartışmaya başladık. Annem ayrıldığım eşime orospu demeye ve sürekli bel altı kelimeler söylemeye başladı. Bu sırada benim yüzüme birkaç tokat attı. Daha sonra mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak benim odamın kapısının girişine geldi ve bana hitaben "ya sen ya ben" diyerek bıçağı salladı. Ben tam bu sırada elinden bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra ben o an şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Annem yere düştükten sonra onu odamdaki dolabın içerisine koyarak üzerini battaniye ile örttüm. Daha sonra yerleri temizledim. Olayda kullanılan bıçağı nereye bıraktığımı hatırlamıyorum. O gece evde kaldım. Sabah olduğunda telefon ile araç kiralama şirketini arayarak bir araç kiraladım. Kiralama şirketi aracı ikametimin önüne 2 Mayıs günü saat-19:00 sıralarında getirdi. Aracın anahtarını dışarı çıkarak aldım. Daha sonra bu araç ile birlikte 3 Mayıs günü 04:00 sıralarında Antalya'ya doğru yola çıktım. Antalya'da yunus ekipleri GBT sorgusu sonucu beni yakalayarak polislere teslim ettiler. Yaşanan olay yukarıda belirttiğim şekilde gerçekleşmiştir. Annemi bu şekilde öldürdüğüm için çok pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi.