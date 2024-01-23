Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren sürücü öldü
Giriş Tarihi: 23.1.2024 18:44 Son Güncelleme: 23.1.2024 19:02

Alanya’da araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren sürücü öldü

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde aracında kalıp krizi geçiren 72 yaşındaki yabancı uyruklu adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren sürücü öldü

Antalya'nın Alanya İlçesi su gözü Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu J.H (72) kullandığı otomobil seyir halindeyken yaşlı adam iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Otomobilin kontrolünü kaybeden J.H. park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Peş peşe açıklamalar geliyor! İşgalci İsrail, Gazze'de en ağır kaybını yaşadı: 21 asker öldü
Bahçeli'den yerel seçim mesajı: İstanbul muradına erecek Ankara’da altı ok değil ‘Altınok’ damga vuracak
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
SON DAKİA | Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem
CHP'de parti içi çatışma büyüyor! Yerel seçim için hazırlanan yeni senaryo...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İsrail'den Gazze'de 2 aylık insani ara önerisi: Hamas reddetti
MİT Başkanı Kalın’ın Irak ziyaretinin perde arkası! PKK terör örgütü mücadelesiyle ilgili kararlılık vurgusu
Ekşi Sözlük’teki İBB'nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti
Bu nasıl kafa?
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren sürücü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA