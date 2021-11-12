Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da aranan 2 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 12.11.2021 18:42

Alanya'da aranan 2 kişi yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da aranan 2 kişi yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda kesinleşmiş 27 yıl 10 ay 10 gün ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakaladı.

Konaklı Mahallesi'nde yakalanan şüpheli M.B.'nın yapılan GBT sorgusunda 14 ayrı dosyadan fuhuş, 2 dosyadan da görevi yaptırmamak için direnme suçlarından arandığı ve kesinleşmiş toplam 27 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

ASAYİŞ FİRARİYİ YAKALADI

Silahla yaralama suçundan firari şüpheli olarak her yerde aranan A.U. isimli şüphelinin de yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince adliye sevk edilen 2 şüpheli işlemlerinin ardından Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'dan bir müjdeli haber daha: C segment sedan geliyor
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar, kaç TL zam yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da aranan 2 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA