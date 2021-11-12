Alanya’da aranan 2 kişi yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakaladı.

Konaklı Mahallesi'nde yakalanan şüpheli M.B.'nın yapılan GBT sorgusunda 14 ayrı dosyadan fuhuş, 2 dosyadan da görevi yaptırmamak için direnme suçlarından arandığı ve kesinleşmiş toplam 27 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

ASAYİŞ FİRARİYİ YAKALADI

Silahla yaralama suçundan firari şüpheli olarak her yerde aranan A.U. isimli şüphelinin de yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince adliye sevk edilen 2 şüpheli işlemlerinin ardından Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.