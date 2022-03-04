Alanya’da aranan 44 şahıs yakalandı: 38’i tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği 25 Şubat-4 Mart tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla ilçe genelinde farklı adres ve bölgelerde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında dolandırıcılık, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, çocuğun cinsel istismarı, silah tehdit, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, hakaret suçlarından aranan ve haklarında 1 ila 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 6 şahıs ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.