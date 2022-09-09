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Giriş Tarihi: 9.9.2022 17:51 Son Güncelleme: 9.9.2022 18:08

Alanya’da arkadaşını öldüren zanlı annesinin evinde yakalandı

Antalya’nın Alanya İlçesinde  geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan Yılmaz Kip’in katil zanlısı jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da arkadaşını öldüren zanlı annesinin evinde yakalandı

Olay 7 Eylül'de Karakocalı Mahallesi'nde meydana gelmişti, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, Karakocalı Mahallesi'nde ikamet eden kardeşi Yılmaz Kip'e (26) ulaşamadığını ifade ederek M.K. isimli arkadaşını telefonla aramış ve kardeşine 2 gündür ulaşamadığını söyleyerek yardım istemişti. Yalçın Kip'in isteği üzerine Yılmaz Kip'in evine giden M.K. kapıyı kırarak içeri girmek istediği sırada ağır bir koku geldiğini fark etmiş, durumu jandarmaya bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Yılmaz Kip'in hayatını kaybettiğini belirlemişlerdi. Evde yapılan incelemede ise üzeri battaniye ile örtülü olan Yılmaz Kip'in baş bölgesinden darbe alarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

KAPIYA ASMA KİLİT TAKMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, katil zanlısının Yılmaz Kip'in aynı evi paylaştığı arkadaşı M.Ş. (26) olduğunu tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri M.Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle 4 Eylül 2022 tarihinde Yılmaz Kip'i başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra Kip'e ait cep telefonu ve banka kartlarını alarak evden ayrıldığını ve gittiği Çanakkale'de banka kartıyla üç kez para çektiğini tespit etti. Jandarma ekipleri M.Ş.'yi Çanakkale'de annesinin evinde gözaltına aldı. Alanya'ya getirilen M.Ş. karakoldaki ifadesinde "Yılmaz Kip ile sürekli tartıştıklarını ve yine bir tartışma sonucu Kip'in kafasına çekiçle vurduğunu" söyledi. M.Ş. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alanya’da arkadaşını öldüren zanlı annesinin evinde yakalandı
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