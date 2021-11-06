Alanya’da arsa meselesi yüzünden kan aktı! 1 ölü

Olayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alanya'da özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Durmazer doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli L.D.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.