Alanya’da arsa meselesi yüzünden kan aktı! 1 ölü

Olay saat 12.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde bir işyerinde meydana geldi. L.D.(64) isimli şahıs kendi üzerinden arsa alıp satmaya çalıştığını iddia ettiği İbrahim Durmazer(50)'nin işyerine gitti. İkili burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine L.D. yanında getirdiği tüfek ile Durmazer'i göğsünden vurarak kaçtı.
Olayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alanya'da özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Durmazer doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli L.D.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.