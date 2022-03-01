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Giriş Tarihi: 1.3.2022 11:14 Son Güncelleme: 1.3.2022 11:27

Alanya’da atölye faresini jandarma yakaladı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da atölye faresini jandarma yakaladı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir mermer atölyesine girip çok sayıda alet ve ekipman çalan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Olay 18 Şubat'ta Alanya'nın Kestel Mahallesinde bir mermer atölyesinde meydana geldi. Bir atölyeden 10 adet büyük spiral makinesi, 2 adet küçük spiral makinesi, 1 adet matkap, 4 adet mermer kesici ve çok sayıda el aletin çalındığı ihbarını alan Alanya Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ve kamera incelemelerinin ardından hırsızlık şüphelisinin M.A.A.(35) olduğunu belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheliyi ikametinde yakalamak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çalınan aletler ele geçirilerek sahibine teslim etti. Hırsızlık şüphelisi M.A.A. karakoldaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Alanya’da atölye faresini jandarma yakaladı
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