Alanya’da aynı gün 4 kez drift yapan sürücüye 128 bin TL ceza!

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı gerçekleşen olayda kavşakta otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aynı gün içerisinde 4 farklı yerde drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsü D.K'ya jandarma ekipleri tarafından 128 bin 932 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, araç 8 ay süreyle otoparka çekildi.

Öte yandan, sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.