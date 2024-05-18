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Giriş Tarihi: 18.5.2024 21:38 Son Güncelleme: 18.5.2024 22:42

Alanya’da aynı gün 4 kez drift yapan sürücüye 128 bin TL ceza!

Alanya’da otomobiliyle aynı gün içerisinde 4 farklı yerde drift yaptığı tespit edilen sürücüye jandarma tarafından 128 bin 932 TL ceza uygulandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da aynı gün 4 kez drift yapan sürücüye 128 bin TL ceza!

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı gerçekleşen olayda kavşakta otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aynı gün içerisinde 4 farklı yerde drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsü D.K'ya jandarma ekipleri tarafından 128 bin 932 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, araç 8 ay süreyle otoparka çekildi.

Öte yandan, sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Alanya’da aynı gün 4 kez drift yapan sürücüye 128 bin TL ceza!
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