Alanya’da babasını öldüren Maksym Darmenko: Babamın içindeki şeytanı çıkarttım

Antalya, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde 18 Haziran 2019 tarihinde bir otelde, Alanya'ya tatil için Ukrayna'dan babası Yurıı Darmenko (83) ile gelen Maksym Darmenko (26), otel odasında babasıyla tartışarak babasının başını duvarlara vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Maksym Darmenko hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Maksym, avukatı ve tercüman katıldı. Önceki duruşmada mahkemeye mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, mütalaanın doğrultusunda karar verilmesini istedi.
Sanık tercüman vasıtasıyla son sözünde "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim kararınıza saygı duyuyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Maksym Darmenko'yu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak indirim hükümlerini uygulamadı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Alanya'nın İncekum Mahallesi'ndeki otele, 18 Haziran 2019 tarihinde tatil için 10 gün önce babası Yurii Darmenke ile birlikte Ukrayna'dan gelen 23 yaşındaki Maksy dün gece otele gelmeyince babası tarafından jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri şizofren olan Maksy' i gezerken bularak oteldeki babasına teslim edildi. Gece saat:01:00 sıralarında otel odasında babasıyla bilinmeyen bir nedenle tartışarak babasının başını duvarlara vururken gürültüye gelen otel görevlileri talihsiz adamı oğlunun elinden aldı. Yerde yatan Baba Yurii Darmenko için jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi otel odasında kanlar içinde yerde yatan 80 yaşındaki Baba Yurii'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Otel odasında Yuri'nin cesedi Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca incelenmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, babasını döverek öldüren Maksy jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Maksy'nin şizofren hastası olduğu ve raporu olduğu iddia edildi.
BABAMIN İÇİNDEKİ ŞEYTANI ÇIKARTTIM
Otel odasında babasını döverek öldüren 23 yaşındaki Maksy Jandarma Karakolu'nda tercüman aracılığı ile verdiği ifadede şunları söylemiş 'Babam ile aramızda devamlı problem yaşamaktaydım, anlaşamazdık. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Ben babamı öldürmemden dolayı pişman değilim' dedi.
Babasını otel odasında öldüren Maksy D. karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Akrabayı kasten öldürme suçundan tutuklandı.