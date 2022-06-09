Alanya’da babasını öldüren Maksym Darmenko: Babamın içindeki şeytanı çıkarttım

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'nın İncekum Mahallesi'ndeki otele, 18 Haziran 2019 tarihinde tatil için 10 gün önce babası Yurii Darmenke ile birlikte Ukrayna'dan gelen 23 yaşındaki Maksy dün gece otele gelmeyince babası tarafından jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri şizofren olan Maksy' i gezerken bularak oteldeki babasına teslim edildi. Gece saat:01:00 sıralarında otel odasında babasıyla bilinmeyen bir nedenle tartışarak babasının başını duvarlara vururken gürültüye gelen otel görevlileri talihsiz adamı oğlunun elinden aldı. Yerde yatan Baba Yurii Darmenko için jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi otel odasında kanlar içinde yerde yatan 80 yaşındaki Baba Yurii'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Otel odasında Yuri'nin cesedi Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca incelenmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, babasını döverek öldüren Maksy jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Maksy'nin şizofren hastası olduğu ve raporu olduğu iddia edildi.