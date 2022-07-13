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Giriş Tarihi: 13.7.2022 19:45 Son Güncelleme: 13.7.2022 20:20

Alanya’da babasının beylik silahıyla intihar etti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde emekli polisin 28 yaşındaki kızı, girdiği bunalım sonucunda babasına ait beylik silahıyla kendisine sıkarak intihar etti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da babasının beylik silahıyla intihar etti

Olay Cikcilli Mahallesi 227. sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Babasının emekli polis olduğu öğrenilen Elif T. Babasının evde olmadığını fırsat bilerek girdiği bir anlık bunalım sonucunda babasının beylik silahını alarak kendisine sıkıp intihar etti.

Eve gelen emekli polis kızını kanlar içerisinde yerde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Elif T.'nin cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

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Alanya’da babasının beylik silahıyla intihar etti
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