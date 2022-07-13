Alanya’da babasının beylik silahıyla intihar etti

Olay Cikcilli Mahallesi 227. sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Babasının emekli polis olduğu öğrenilen Elif T. Babasının evde olmadığını fırsat bilerek girdiği bir anlık bunalım sonucunda babasının beylik silahını alarak kendisine sıkıp intihar etti.

Eve gelen emekli polis kızını kanlar içerisinde yerde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Elif T.'nin cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.