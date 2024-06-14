Alanya’da bebeğini öldüren anneden ilginç savunma! “Ben çocuk değilim”

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen 9'uncu duruşmada yeni doğan bebeğini camdan atarak ölümüne sebep olan Gürcistanlı anne Nana S. tutuklu bulunduğu Mersin Çocuk Islah Evi'nden duruşmaya SEGBİS'le katıldı. Mahkemeye sanık avukatı da SEGBİS'le katıldı.

GÜRCİSTANLI ANNE: BEN ÇOCUK DEĞİLİM

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı izinde olduğu için Başkan Vekili Hakim Buşra Tosun tarafından yönetilen mahkemede "Bebeğini balkondan atarak ölümüne sebep olan Gürcistan uyruklu Nana S. için daha önce rapor istemiştik. Halen rapor mahkemeye ulaşmadı" dedi. Bunun üzerine sanık Nana S. Türkçe olarak verdiği ifadesinde, "Ben çocuk değilim. Cezamı biliyorum" diye konuştu.

AKIL SAĞLIĞI İÇİN RAPOR BEKLENECEK

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanık Nana S'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için tam teşekküllü bir hastaneden alınan raporun beklenmesine, eksiklerin giderilmesine ve sanık Nana S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Eylül tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 8 Kasım 2022 tarihinde Konaklı Mahallesi, 19. Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 5. katından bir poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeni doğan kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin annesinin Gürcistan uyruklu N.S'ye (15) ait olduğunu belirledi. Jandarma N.S. ile birlikte Gürcistan uyruklu B.S. (55) ve İ.S'yi de gözaltına aldılar. Karakoldaki işlemleri tamamlanan bebeğin annesi N.S. ile kızın annesi İ.S. ile babası B.S. adliyeye sevk edildiler. Savcılık tarafından ifadeleri tercüman aracılığı ile alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.