Alanya’da Beton Mikseri sürücüsüne 8 yıl hapis cezası verildi

Alanya'da 8 Eylül 2023 Tarihinde Dinek Mahallesi 1 Tünel çıkışında Beton Mikserin karıştığı trafik kazasında 1 turisttin hayatını kaybettiği, 1 çocuk 9 turistin yaralandığı davanın duruşması Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen 5'nci celsede karar çıktı. Mahkeme heyeti Beton Mikser sürücüsüne 8 yıl hapis ve 2 yıl ehliyetine el konuldu.

MAHKEMEYE TARAF AVUKATLARI KATILDI

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan tutuksuz yargılanan Beton Mikseri sürücüsü Yaşar G. Duruşmaya katılmazken, avukatı katıldı. Kazada yaralanan Polonyalı turist çocuk Nikodem Durda ve Gabrıela Marıola Nowak, Darıa Anna Kompola, Dawid Durda, Grzegorz Wnuk, Martyna Agnıeszka Medovoni, Mıchal Kowalczyk, Natalıa Kamıla Durda, Patryk Jan Kompala duruşmaya katılmadılar. Mahkemeye ortak tuttukları avukatı hazır bulundu.

ARAÇ KÖR NOKTADA KALMIŞTIR

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılan ve duruşmaya katılmayan Beton Mikser sürücüsü sanık Yaşar G. avukatı mahkemede yaptığı savunmasında, "Müvekkilim seyir halinde giderken Araç kör noktada kalmıştır. Müvekkilimin beraatini talep ederim" dedi.

BETON MİKSER SÜRÜCÜSÜ CEZALANDIRILDI

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 1 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı safari kazasında Beton Mikserin sürücüsü sanık Yaşar G. TCK 85/2 maddeden 8 yıl hapis cezası ve TCK 56/3. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Korkunç kaza, 8 Eylül 2023 Tarihinde Alanya'nın D-400 kara yolu Dinek mevkisindeki tünelin çıkışında meydana geldi. Hacı Mehmetli Mahallesi'nde beton mikseri sürücüsü Yaşar G. aynı yönde giden Yusuf Tok'un kullandığı arazi aracına arkadan çarptı, Tok direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritte ilerleyen İdris Yüksel'in kullandığı safari aracına çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye İtfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 TURİST OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Takla atarak devrilen safari aracın altında kalan Polonya uyruklu erkek turist Tomasz Pawel Kocur(33) olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki şoför ile biri çocuk 9 turist yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Beton mikseri aracının şoförü Yaşar G (45) polis tarafından gözaltına alınırken, kazada cip altında kalarak hayatını kaybeden Polonyalı erkek turist Tomasz Pawel Kocur'un cansız bedeni belediye aracına konularak morga kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünel çıkışında beton mikserinin arkadan çarptığı pikabın savrularak safari aracına çarpması yer aldı. Ardından beton mikserinin safari aracını sürüklediği de görüldü.

BETON MİKSER SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Beton Mikseri sürücüsü Yaşar G. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınarak Saray Polis Karakoluna götürüldü. Sürücü sevk edildiği Nöbetçi mahkemece 1 kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.