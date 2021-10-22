Alanya’da bıçaklı kavga: Ölüyorum yardım edin!

Olay, 19 Ekim günü saat 23.30 sıralarında, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları iddia edilen 2 grup sokakta tartıştı. Burada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.G. (18), U.S. (19) ve K.B. (36), yanlarındaki bıçakla M.Ç. ve H.Ç. adlı kardeşleri bacağından bıçakladı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken kavgayı görenler de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı 2 kardeşi ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Jandarmanın yaptığı inceleme ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli, evlerinde yakalanıp, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. ve K.B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, U.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



'ÖLÜYORUM, YARDIM EDİN'



Öte yandan kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavgada yaralanan kişilerden birinin "Ölüyorum, yardım edin" dediği duyuldu.