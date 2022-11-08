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Giriş Tarihi: 8.11.2022 21:12 Son Güncelleme: 8.11.2022 21:14

Alanya’da binadan atılan yeni doğan bebeğin annesi tespit edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın 5. katından poşet içerisinde atıldığı belirlenen yeni doğan kız bebeği hayatını kayberken annesinin 15 yaşında Gürcistan uyruklu N.S olduğu ortaya çıktı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da binadan atılan yeni doğan bebeğin annesi tespit edildi

Olay Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın da meydana geldi. Apartmanın 5. Katından bir poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MİNİK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeni doğan kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin annesinin Gürcistan uyruklu N.S. (15) olduğunu belirledi. Jandarma N.S. ile birlikte Gürcistan uyruklu B.S.(55) ve İ.S.'yi de gözaltına aldı.

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Alanya’da binadan atılan yeni doğan bebeğin annesi tespit edildi
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