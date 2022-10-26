Alanya’da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi öldü

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaatın 4. katında dış cephede sıva yapan İlhan Çulcu (32) dengesini kaybederek iskeleden toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çulcu'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Talihsiz adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.