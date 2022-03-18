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Giriş Tarihi: 18.3.2022 09:38 Son Güncelleme: 18.3.2022 10:07

Alanya'da Çanakkale Zaferi kutlamasında duygusal anlar

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Çanakkale Zaferi kutlamasında duygusal anlar

Antalya'nın Alanya İlçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılını temsili olarak yapılan törende okul öğrencileri duygusal anlar yaşadı.

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Şehitlerini anma töreninde ilk olarak istiklal marşı okundu. Öğrenciler şiirler ve rap şarkı seslendirirken okul öğretmenleri asker kıyafetleri giydiler. Sınıflarda öğrenciler Çanakkale zaferini nasıl kazanıldığı anlatılırken okulda öğrencilere Çanakkale savaşında askerlere verilen son yemeği olan bulgur çorbası ve üzüm hoşafı verildi.

"ÇOCUKLARIMIZ ÇOK DUYGULANDI"

Okul Müdürü Fatma Ayan Çanakkale Zaferini en iyi şekilde kutlamak için okul öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle kurtuluş savaşını temsili olarak canladırdık, çocuklarımıza ülkemizi düşmanlardan kurtaran kahraman Türk askerlerimizi sınıflarda videoyla göstererek anlattık Çocuklarımız çok duygulandı ve öğrencilerimiz şiirler okuyarak ardından rap şarkısı söylediler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

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Alanya'da Çanakkale Zaferi kutlamasında duygusal anlar
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