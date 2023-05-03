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Giriş Tarihi: 3.5.2023 14:14 Son Güncelleme: 3.5.2023 14:24

Antalya'da evlat vahşeti: Annesini öldürüp gardıroba koydu!

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cansız bedeni gardıropta bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Antalya’da evlat vahşeti: Annesini öldürüp gardıroba koydu!

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Hacet Mahallesi Kaptanoğlu sokak üzerinde bulunan Leyla Apartmanının 2. Katında bulunan dairede meydana geldi. Fatma Sevinç (70) ile aynı evde yaşadığı oğlu S.S. (49) arasında iddiaya henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. annesini boğazından bıçakladı. S.S. olayın ardından evden kaçtı.

EVE ÇİLİNGİR İLE GİRİLDİ

Sevinç'in komşuları uzun süredir kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Sevinç'in cansız bedenini çarşafa sarılmış vaziyette yatak odasında bulunan gardırop içerisinde buldu.

ŞAHSI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sevinç'in cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Polis olayın şüphesi S.S. yakalamak için çalışma başlattı.

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Antalya'da evlat vahşeti: Annesini öldürüp gardıroba koydu!
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