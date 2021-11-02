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Giriş Tarihi: 2.11.2021 10:47 Son Güncelleme: 2.11.2021 10:58

Alanya'da çatıdan düştü, hayatını kaybetti

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da çatıdan düştü, hayatını kaybetti

Alanya’da bir işyerinin çatısından düşerek ağır yaralanan 40 yaşındaki Hüseyin Akbaş, hastanedeki 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 27 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Hüseyin Akbaş (40) isimli şahıs eniştesinin iş yerinde çatıdan malzeme aldığı sırada kiremitin kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükselikten beton zemine düştü. Akbaş'ın düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Akbaş'ı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan ve hastanede tedaviye alınan Akbaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Akbaş'ın cenazesi ailesine teslim edilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Alanya'da çatıdan düştü, hayatını kaybetti
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