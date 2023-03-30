Alanya’da Çeçen çetesinden 6 kişi serbest kaldı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Rus vatandaşı Oleg P.'ye yönelik 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan tutuklanan Abdullokh P. (24), Donıyorbek A. (30), Dzhabrail İ. (34), Lusup B. (42), Said A. (45), Sardor R. (32) ve Firdaus K. (32) 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS'le katıldılar.

"EVİMİZE MASKELİ OLARAK GELDİLER"

Alanya 2.Ağır Caza Mahkemesindeki duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Donıyorbek A.'nın eşi Nigora A. olay gecesini tercüman aracılığı ile anlattı. Nigora A., "İstanbul'dan doktor tavsiyesi ile Alanya'ya geldik. Eşim misafir gelecek dedi. Bende bir şeyler hazırladım. O gece Oleg P. geldi. Eşimle otururken eve maskeli kişiler geldi. Elinde silah olan biri yüzünü havluyla kapattı. Beni çocuğumla bir odaya kilitlediler. Bir gece kaldıktan sonra Mahmutlar'daki evimize gittik" dedi.

"BİZ NEDEN BURADYIZ" DEDİLER

Tutuklu sanıklar Abdullah P., Donıyorbek A., Dzhabrail İ., Fırdaus K., Lusup B., Said A., ve Sardor R., verdikleri ifadelerinde, "Biz 16 ay cezaevindeyiz. Neden buradayız anlamıyoruz. Suçlamaları kabul etmiyoruz. Bize kumpas kurdular" diye konuştular.

"50 BİN DOLAR BİCTOİN PARAM GİTTİ"

Duruşmaya avukatıyla birlikte katılan Müşteki Oleg P, mahkemede şunları söyledi: "O gece Donıyorbek A. ile beraberdim. O gece 50 bin dolar kripto param, 15 bin Euro ve kol saatim kayboldu. Aracımı buldum. Sanıklardan Donıyorbek A. ve Fırdaus K'dan davacı ve şikayetçiyim. Diğer sanıklardan şikayetçi değilim."

6 SANIK BERAAT ETTİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanıklardan Abdullokh P., Dzharbail İ., Lusup B., Khaıemı U., Saıd A. ve Sardor R'nin yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyelerine ve Donıyorbek A. ve Fırdaus K'nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

22 Kasım 2021 tarihinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Tepe Mahallesi'deki bir villada ikamet eden Oleg P. (32) isimli kişiden lüks cip, 50 bin dolar, 600 lira ve D.A'dan toplamda piyasa değeri yaklaşık 500 bin dolar olan kripto para olarak bilinen 10 adet 'Bitcoin' ile 100 dolar gasp edilmesi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte çalıntı cipi park halinde bulurken, gaspçıların Çeçenistan uyruklu 12 kişilik çete olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri şüphelilerden G.M., SA., C.M., R.K'nin yurt dışına çıkış yaptığını, I.B., K.U'nun Antalya'da, S.A. ve D.I'nın İstanbul'da, D.A., F.K., S.R. ve A.P'nin Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldılar. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 6 çete üyesi adliyeye sevk edildi. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tercüman aracılığı ile ifadeleri alınan tutuklu 6 sanık, 650 bin dolarlık vurgundan haberleri olmadığını ve kendilerinin olayla ilgisi bulunmadığını söylediler. Mahkeme heyeti adli kontrolle serbest kalan 2 sanıklardan Firdaus K. (33) ve Khaiemi U. (29) için yakalama emri çıkardı.