Alanya’da cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında 'Hırsızlık, Uyuşturucu madde ticareti' gibi 7 ayrı suçtan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi E.K. isimli şüphelinin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, bunun üzerine harekete geçerken şüpheliyi Güllerpınarı Mahallesi Yağcılar Sokak üzerindede bulunan adresinde gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.