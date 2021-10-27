Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da cezaevi firarisi polisten kaçamadı
Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:57 Son Güncelleme: 27.10.2021 12:18

Alanya’da cezaevi firarisi polisten kaçamadı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 7 farklı suçtan 20 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi polisten kaçamadı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında 'Hırsızlık, Uyuşturucu madde ticareti' gibi 7 ayrı suçtan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi E.K. isimli şüphelinin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, bunun üzerine harekete geçerken şüpheliyi Güllerpınarı Mahallesi Yağcılar Sokak üzerindede bulunan adresinde gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da cezaevi firarisi polisten kaçamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA