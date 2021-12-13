Alanya’da cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında 'hırsızlık, silahlı yağma, resmi belgede sahtecilik ve kişiye hürriyetinden yoksun kılma" gibi 6 farklı suçtan 30 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi N.K. isimli şüphelinin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, bunun üzerine harekete geçerken şüpheliyi Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerindeki ikametinde gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.