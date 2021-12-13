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Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:34 Son Güncelleme: 13.12.2021 16:41

Alanya’da cezaevi firarisi polisten kaçamadı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 6 farklı suçtan 30 yıl 10 gün hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi polisten kaçamadı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında 'hırsızlık, silahlı yağma, resmi belgede sahtecilik ve kişiye hürriyetinden yoksun kılma" gibi 6 farklı suçtan 30 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi N.K. isimli şüphelinin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, bunun üzerine harekete geçerken şüpheliyi Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi üzerindeki ikametinde gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alanya’da cezaevi firarisi polisten kaçamadı
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