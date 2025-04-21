Alanya’da cezaevi hükümlüsü hayatını kaybetti

Alanya'nın en eski esnaflarından olan Şakir Çintaş, avukat H.S evini silahlı basmıştı 2019 yılında Adam Öldürmeye teşebbüs Suçundan Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesince 15 yıl hapis cezasıyla hüküm giymişti. Şakir Çintaş, cezasını çekmek için Mahmutlar L Tipi Cezaevi'nde yatarken geçirdiği kalp krizi nedeniyle Alanya Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırılan Çintaş entübe edilerek tedavi altına alındı ancak sabaha karşı hayatını kaybetti. Çintaş'ın cenazesi, Demirtaş Ali Efendi Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

AVUKATIN EVİNİ SİLAHLA BASMIŞTI

Alanya'da esnaflık yapan Şakir Çintaş'ın işyerine gelen avukat H.S tarafından bir borçtan dolayı haciz gönderdikten sonra avukat H.S ikamet ettiği evine silahla girerek ateş ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Şakir Çintaş 2019 yılında Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesince Adam Öldürmeye teşebbüs uçundan 15 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırılmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'da 15 Ekim 2017 yılında gece saat 02.00 sıralarında Şeker hane Mahallesi 18 Şubat Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre çantacı işyeri olan Şakir Çintaş., avukat H. S(30) ikametine giderek kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla Şakir Çintaş., elindeki silahla rastgele ateş etmeye başladı. Evdekiler diğer odalarda gizlenerek mermilerin hedefi olmazken, silahın tutukluk yapmasını fırsat bilen avukatının akrabaları Şakir Çintaş.' etkisiz hale getirerek polise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Şakir Çintaş. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şakir Çintaş. 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALANYA 2 AĞIR CEZADAN 15 YIL HAPİS

2o19 Yılında Tutuklu Yargılanan sanık Şakir Ç. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşına çıktı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti Şakir Ç. toplam 15 yıl 2 ay hapis ve bin 200 TL adli para cezası verdi. Duruşmanın ardından Şakir Ç. tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.