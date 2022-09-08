Alanya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan ve 13 arazöz ve 60 yangın ekibi ile yaptığı müdahale sonunda yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yetkililer havanın rüzgarlı ve nemsiz olması nedeni ile soğutma çalışmasının uzun süreceğini kaydederek, "Bir kıvılcım her an yangını yeniden büyümesine neden alabilir. İklim şartları buna çok uygun. Bu nedenle 24 saat bölgede teyakkuzdayız" diye konuştu.