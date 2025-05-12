Alanya’da cinayete 3 tutuklama!

Olay, Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu gerekçesiyle A.A. (19 ile E.K ( 22) , M.Ç. (17) ve M.T. (19) arasında kavga çıktı.

Kavganın ardından haber verdiği babası M.A. (45) ile evden aldıkları av tüfeğiyle bölgeye gelen A.A, husumetli olduğu Harun Köleoğlu'na (19) araçtan ateş açtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna kurşun isabet eden Köleoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma baba ve oğlu ile E.K, M.Ç. ve M.T' gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve babası M.A. ile Harun Köleoğlu'nun ağabeyi E.K. tutuklanırken, M.Ç. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.