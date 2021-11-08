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Giriş Tarihi: 8.11.2021 12:40 Son Güncelleme: 8.11.2021 12:49

Alanya’da çöp kamyonu yayaya çarptı: 1 ölü

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da çöp kamyonu yayaya çarptı: 1 ölü

Alanya’da çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza sabah 10.00 sıralarında Kargıcak Mahallesinde meydana geldi. Ö.D.(35)'nin kullandığı Alanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonu İ.K. (78) isimli yayaya çarptı.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri İ.K.'ya yaptıkları ilk müdahelede hayatını kaybettiğini belirledi. İ.K.'nın cansız bedeni savcı talimatıyla Alanya Belediye Morguna kaldırılırken kamyon sürücüsü Ö.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alanya’da çöp kamyonu yayaya çarptı: 1 ölü
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