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Giriş Tarihi: 8.11.2022 11:45 Son Güncelleme: 8.11.2022 14:57

Alanya'da apartmanın önünde yeni doğan bebek ölüsü bulundu

Alanya'da apartmanın 5. katından atıldığı belirlenen poşet içerisinde yeni doğan kız bebek ölüsü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da apartmanın önünde yeni doğan bebek ölüsü bulundu

Antalya'nın Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın da meydana gelen olayda, apartmanın 5. Katından bir poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeni doğan kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili inceleme başlatan Jandarma ekipleri, ismi öğrenilmeyen yabancı uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.

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Alanya'da apartmanın önünde yeni doğan bebek ölüsü bulundu
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