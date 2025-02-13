Alanya’da Danimarkalı adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Danimarka uyruklu Poul Hojgaard Hansen'den (78) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri evde Hansen'i yatak odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hansen'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.