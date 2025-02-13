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Giriş Tarihi: 13.2.2025 12:46 Son Güncelleme: 13.2.2025 13:00

Alanya’da Danimarkalı adam evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya İlçesi'nde 78 yaşındaki Danimarkalı adam evinde ölü bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Danimarkalı adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Danimarka uyruklu Poul Hojgaard Hansen'den (78) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri evde Hansen'i yatak odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hansen'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

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Alanya’da Danimarkalı adam evinde ölü bulundu
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